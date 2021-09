Burgenlands Gesamtverkehrsstrategie dreht sich ein bisschen im Kreis

Klimawandel als wesentlicher Faktor

Begründet wird die Politur der Gesamtverkehrsstrategie damit, die bis dato geltende aus dem Jahre 2014 musste „auf die neuen Anforderungen und Bedürfnisse ausgerichtet werden“.

Was damit gemeint ist? Wesentlicher Faktor bei der Ausarbeitung der GVS21 „war der Klimawandel“, betonte Dorner: „Wir wissen, der Verkehr hat einen wesentlichen Anteil am CO²-Ausstoß, was in der Gesamtverkehrsstrategie berücksichtigt wird.“