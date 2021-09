Auch das noch: Biblischer Plagenkäfer am Neusiedler See

Dass der Käfer, der sonst in tropischen oder subtropischen Gegenden beheimatet ist, nun in Österreich auftaucht, dürfte laut AGES auf den Klimawandel zurückzuführen sein. Dass sich die Ausbreitung invasiver Arten verstärkt, zeigt sich auch daran, dass seit 2015 in einer eigenen EU-Verordnung Bestimmungen zur Bekämpfung und Prävention geregelt sind.

Paederus, Ragweed & Co.

„Es gibt Hunderte gebietsfremde Arten in Österreich“, sagt Wolfgang Rabitsch vom Umweltbundesamt. Aber nur ein geringer Prozentsatz mache wirklich Probleme. Die dafür gehörig. Als Beispiel nennt er die Pflanze Ragweed, die besonders Pollenallergikern ein Begriff sein dürfte. Diese verursache jährlich Kosten in Millionenhöhe – für die Bekämpfung der Pflanze und die Behandlung der Betroffenen.