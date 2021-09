Steyregg: Widerstand gegen die "Festung Morgenröte"

Neue Apartheid

Was genau ist an dieser Gruppe so problematisch?

Die Identitären sind eine rechtsextreme Jugendorganisation, die rhetorisch und ästhetisch Anleihen am Faschismus nimmt. Ihre Anhänger glauben, die „kulturelle Vermischung“ sei Gift. Rechtsextreme Ideen werden in eine neue Sprache gepackt. Das heißt dann beispielsweise „Ethnopluralismus“, meint im Grunde aber Apartheid.

Mit all dem will Steyregg nichts zu tun haben. Als erste Protest-Maßnahme hat die Gemeinde einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben nachgezogen – genau vor dem „Castell“. Nicht allen hat das gefallen. „Aber rechtlich ist das zulässig“, sagt Würzburger. „Wir wollten ein Zeichen setzen. Für Offenheit und Toleranz.“

Und viele beschäftigt die Frage: Was passiert, wenn die Rechtsextremen Schüler und Lehrlinge mit Freibier ködern? Auch Gudrun Blohberger macht sich Gedanken. Vom Steyregger Ortskern braucht man keine Viertelstunde mit dem Auto, dann ist man bei ihr auf dem Hügel, im früheren KZ Mauthausen.