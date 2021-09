So denkt Österreich über das Burgenland

Vielleicht lässt sich damit erklären, warum das Burgenland für viele Österreicher zwar für „schön, gemütlich und sympathisch“ steht, die Attribute „dynamisch, sportlich und modern“ aber kaum mit dem östlichsten Bundesland in Verbindung gebracht werden.

Bekannte St. Martins Therme

Überraschend ist auch, dass die St. Martins Lodge in Frauenkirchen die bekannteste Therme des Landes ist, noch vor der Sonnentherme Lutzmannsburg und dem Avita Ressort in Bad Tatzmannsdorf, der ehemaligen Burgenlandtherme. Erstaunlich ebenfalls, dass der Wunsch nach Urlaub in einer burgenländischen Therme von den Befragten kaum ausgesprochen wird. Da könnte aber auch mit dem Zeitpunkt der Umfrage im Sommer zu tun haben.

Dementsprechend fielen auch die Antworten nach den im Burgenland besonders gut auszuübenden Sportarten aus: Radfahren (62 Prozent) wurde von den Befragten am häufigsten genannt, dahinter folgen Segeln (55 Prozent) und Kiten beziehungsweise Windsurfen (49 Prozent). Ebenfalls genannt wurden Schwimmen und Wandern.

See und Wein, das ist fein

Was den Spitzensport betrifft, hat das Burgenland allerdings Aufholbedarf. Mehr als der Hälfte der Befragten ist kein erfolgreicher burgenländischer Sportler eingefallen. Am ehesten verbinden die Österreicher sportliche Erfolge aus dem Burgenland mit Segeln, Fußball und Kiten.

Und was fällt den Österreichern grundsätzlich ein, wenn sie spontan an das Burgenland denken? Die wenig überraschenden Antworten: Neusiedler See (62 Prozent) und Wein (42 Prozent). Womit sich am Ende wieder bestätigt, dass sich so manches Klischee durchaus mit der Realität deckt.