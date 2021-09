Benjamin Knöbl: Der Marzer, der aus Hollywood kam

Für sein Masterstudium ergattert er dann einen Platz an einer Universität in Boston – was ihm die Möglichkeit bietet, in Amerika beruflich Fuß zu fassen. „Wenn du in den USA studierst, bekommst du eine Arbeitserlaubnis für ein Jahr. Da habe ich mir gesagt: Wenn ich aufs Ganze gehen will, gibt es nur eine Möglichkeit. Ich gehe gleich nach L. A.“.

Die Anfangszeit in der Traumfabrik ist schwierig: „Jeden Tag kommen 1.000 Leute nach Hollywood, die dort mitmischen wollen. Auf einen Marzer hat da drüben keiner gewartet“, erinnert sich Knöbl lachend. Mittlerweile wartet Hollywood sehr wohl auf ihn – am heutigen Sonntag steigt der Filmemacher in den Flieger zurück nach L. A. Es dürfte aber nicht allzu lange dauern, bis man Benjamin Knöbl wieder im Burgenland antrifft: Sein neuestes Projekt ist ein Drehbuch für einen Krimi, der im burgenländischen Winzermilieu angesiedelt ist.