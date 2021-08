Michael Fink erzählt mit seiner Gitarre Geschichten von zu Hause

Mit 16 macht er tatsächlich ernst – er bricht die Schule ab, um am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt E-Gitarre zu studieren. Michael setzt sich, trotz seines zarten Alters, bei der Aufnahmeprüfung als einer von nur zwei Kandidaten durch, die damals in diesem Fach an der renommierten Musikhochschule aufgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist Michael Fink der jüngste Student, der jemals in der Abteilung Jazz und Popularmusik am „Haydnkons“ aufgenommen wurde.