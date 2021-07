Edwin Schmidt: 17.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Amerika

Von den Strapazen dieser Grenzerfahrung erholt er sich im Spätsommer 2020 für einige Tage in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas, bevor die Reise entlang der legendären Route 66 weitergeht.

Unermüdlich radelt der Extremsportler durch die Wüstenlandschaft Arizonas, weiter geht es durch die US-Bundesstaaten New Mexico und Utah. Im dortigen Navajo Reservat erwarten Schmidt Schwierigkeiten infolge der Covid-Schutzmaßnahmen: „Aufgrund der hohen Infektionsrate blieben dort Geschäfte und selbst Tankstellen-Shops tagelang geschlossen und es war schwierig, an Wasser und Lebensmittel zu gelangen“, schildert Schmidt. Doch er meistert auch diese Etappe. In Texas läuft er dann aber zur Höchstform auf, und legt am Tag bis zu 180 Kilometer zurück. Bei diesem Tempo dauert es nicht lange, bis der Extremsportler Louisiana erreicht, wo er Bekanntschaft mit Alligatoren und der Jazz-Metropole New Orleans macht.