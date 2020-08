Wenn einer eine Reise tut – ein Leben lang

Auf seiner Weltreise hatte Sepp Kaiser ein zentrales Problem: Er musste sparen. „Also bin ich per Autostopp unterwegs gewesen, die Leute haben mich dann auch oft zu sich eingeladen.“ Und er hatte es nicht eilig. „In Jugoslawien bin ich in einen Schneesturm geraten. So hab ich umgedreht und bin nach Italien.“ Kaiser ließ sich treiben. Asien war eine Offenbarung, dreieinhalb Jahre verbrachte er dort und hielt sich mit Jobs wie beim Katastrophendienst in Bangladesch über Wasser. „In Japan bin ich ohne einen einzigen Dollar in der Tasche angekommen, habe als Sänger aber dann ganz gut verdient.“Auf der Südseeinsel Samoa kam es zu einer folgenschweren Begegnung mit einem deutschen Segler. „Er erzählte mir, dass er einmal alle Länder der Welt besuchen möchte. Zuerst habe ich gedacht, das ist doch verrückt, aber dann hat sich die Idee im Hinterkopf eingenistet.“ Und weil er eh schon so weit und viel gereist war, wollte Sepp Kaiser den Plan gleich umsetzen. „Es gibt drei Arten von Reisenden. Der erste Typ läuft vor irgendetwas davon, der zweite läuft irgendetwas hinterher und der dritte genießt das unterwegs sein. Ich wurde vom Typ C zum Typ B“, sagt Kaiser.