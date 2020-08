Edwin Schmidt: Am Rad von der Rabnitz bis nach Neuseeland

Nach rund 9.000 Kilometern durch Australien erreichte er Sydney. „Wobei es auf der Route aufgrund der verheerenden Waldbrände 2019 zu erheblichen Einschränkungen kam“, erinnert er sich. „Von Sydney ging es per Flugzeug nach Neuseeland, wo ich geplant hatte bis an den südlichsten Punkt zu fahren – doch im März 2020 kam der Corona-Lockdown. Jeder war dazu verpflichtet, für mindestens vier Wochen an dem Ort zu verweilen, an dem er sich am 25. März um 0.00 Uhr gerade befand“, erzählt Schmidt. „Es blieb mir ein Tag, um in einer übereilten Aktion eine geeignete Unterkunft für die Zeit des Lockdowns zu finden und in die nächstgelegene, 180 Kilometer entfernte Stadt zu fahren.“