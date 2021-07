Patricia Koch ist Fußballpionierin in Liechtenstein

Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Patricia Koch Pionierarbeit für den Frauenfußball leistet. Die Begeisterung für das runde Leder begleitet sie von Kindesbeinen an: „Ich habe in der 1. Klasse Volksschule angefangen, Fußball zu spielen. Früher war es immer ein Traum von uns Mädels, einmal im Nationalteam zu spielen. Aber wir hatten keines, es hat immer zu wenige Spielerinnen gegeben“, erzählt Patricia Koch im KURIER-Gespräch. Die 30-Jährige ist gebürtige Liechtensteinerin. 2014 hat es sie der Liebe wegen nach Österreich verschlagen, Ehemann Theo kommt aus Mönchhof, mittlerweile leben sie mit ihren zwei Söhnen in Weiden am See.