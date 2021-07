Mit ihm kommt in Mattersburg der Fußball ins Rollen

Libero in der Schülerliga

Für Manfred Strodl ist der Fußball eine Herzensangelegenheit. In jungen Jahren wäre für den umtriebigen Geschäftsmann auch eine sportliche Karriere infrage gekommen. Lebhaft erinnert sich der heute 68-Jährige an die Schülerliga 1967 zurück. Mit 14 Jahren hat er damals als Libero in der Mannschaft der Mattersburger Hauptschule gespielt: „Wir haben ein Double geschafft: In Eisenstadt haben wir 4:0 gegen Güssing gespielt, beim 2:1 gegen Siegendorf habe ich sogar ein Tor geschossen. So etwas vergisst man nicht“. Als Erwachsener hängt der Mattersburger die Fußballschuhe, nach einer Verletzung, dann doch an den Nagel und widmet sich seiner beruflichen Laufbahn. Er gründet die Firma „MS Bau“ und ist jetzt Haupteigentümer der „DFT Dach- und Fassadentechnik“.

Die Begeisterung für den Fußball lebt Manfred Strodl aber bis heute – wenn auch nicht mehr selbst als Kicker auf dem Rasen. Seine Firma gehört zu den drei Hauptsponsoren des MSV 2020. Dem Neo-Obmann ist es wichtig, den neuen Verein finanziell auf stabilere Beine zu stellen als es beim Vorgänger der Fall war: „Mir ist es lieber, 100 kleine Sponsoren zu haben als einen großen. Wir werden nicht mit Gewalt Schulden machen“, erklärt der erfahrene Geschäftsmann.