Burgenland: Zwei Kinder und die Hoffnung auf Stammzellenspender

Gesundheit ist das höchste Gut. Umso bitterer ist es, wenn kleine Menschen und ihre Familien schon am Beginn ihres Lebens mit einer schweren Krankheit konfrontiert sind. So wie die dreijährige Leonie, die an Leukämie leidet, und die zweijährige Pia mit der Diagnose MDS (Erkrankung des Knochenmarks; Anm.).

Spender gesucht

Anfang Juni wird für die beiden ein passender Stammzellenspender gesucht. Hinter der Aktion stehen die Freiwillige Feuerwehr Lockenhaus und der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. „Wir suchen im Rahmen einer großen Typisierungsaktion nach einem passenden Lebensretter – entweder für die beiden Mädchen oder für andere Betroffene“, sagt dazu dessen Sprecherin Andrea Wassner..