Frau Professor bewirkt nicht nur im Lehrsaal etwas

Sie ist eine renommierte Bildungswissenschafterin, lehrt nicht nur an der Fachhochschule Burgenland, sondern auch an der Uni Graz und an der FH Joanneum in der Steiermark. Doch Birgit Phillips will auch jenseits akademischer Kreise etwas bewirken. Ganz praktisch helfen. Und das tut sie seit einigen Jahren im Rahmen ehrenamtlicher Projekte in Indien und Myanmar. Dabei geht es vor allem um die Vermittlung von Gesundheitsbildung. Vor Kurzem wurde Phillips für ihre Arbeit vom „Council for Teacher Education India“ mit dem internationalen Award „Erudite Scholar 2020“ ausgezeichnet.

Hohe Kindersterblichkeit

"Ich bin vor ein paar Jahren auf die NGO ‚Sonne International‘ in Wien gestoßen“, erinnert sich Phillips im Gespräch mit dem KURIER. „Diese Organisation hat vor allem im Bildungsbereich Projekte geplant, wollte aber auch im Bereich Gesundheit aktiver werden, es fehlte dafür nur an den finanziellen Mitteln. Da dachte ich, weil ich an der Schnittstelle zwischen den beiden Bereichen sitze, kann ich vielleicht helfen.“ Sie konnte. Zunächst in Myanmar, wo Sonne International große Slumschulen betreibt, um Kinder von der Straße zu holen, wo sie sonst Giftmüll sammeln. „Die Kindersterblichkeit unter fünf Jahren ist enorm hoch“, schildert Phillips. „Ich habe mir überlegt, wie man den Menschen möglichst niederschwellig Gesundheitskompetenz vermitteln kann.“ Alles in ihrer Freizeit. „Ich habe mir Urlaub dafür genommen und ein Trainingsprogramm für die Sozialarbeiter und Lehrkräfte vor Ort erarbeitet.“