Aus dem ersten Studio in der Wohnung des Freundes wurde ein Geschäft in Fischamend. „Weil aber klar war, dass wir eine Familie gründen wollen, machten wir uns auf die Suche nach einem Haus“, erinnern sich die beiden. Durch Zufall wurde man in Weiden am See fündig. „Es hat perfekt zusammengepasst mit dem, was wir uns vorgestellt hatten.“ Auch in die Umgebung, in Weinberge und See, waren die beiden sofort verliebt.