"Kräuterhexe" Uschi Zezelitsch hat viele Talente

Berufswünsche von Kleinkindern pflegen sich im Laufe der Jahre nicht selten noch deutlich zu wandeln. Nicht so im Falle von Uschi Zezelitsch. Und das ist umso erstaunlicher, als ihr Traumberuf in jungen Jahren wahrlich kein alltäglicher war. „Wenn man mich gefragt hat, was ich werden möchte, wenn ich groß bin, habe ich laut meiner damaligen Kindergärtnerin geantwortet: eine Kräuterhexe“, erinnert sich die Mattersburgerin. Als Studentin schlüpfte sie mehrere Jahre lang in ihre selbst erfundene Rolle der Kräuterhexe „Winni Wurzel“ und braute im Rahmen von „Burg Forchtenstein Fantastisch“ magische Kräutergetränke für Kinder aus dem In- und Ausland.

"Natur im Garten"

Österreichischen und deutschen Fernsehzusehern wurde sie von 2007 bis 2017 durch die Sendung „Natur im Garten“ bekannt. Aus der Beliebtheit ihrer Rubrik „Uschi gräbt um“ resultieren nach wie vor Einladungen zu Workshops, Vorträgen und Seminaren in alle Bundesländer, erzählt sie. 2015 erschien ihr erstes gleichnamiges Buch. Im April 2020 kehrte sie an der Seite von Karl Ploberger mit der neuen Rubrik „Uschi blüht auf“ wieder zu „Natur im Garten“ zurück. Im ORF Burgenland kennt man sie aus „Uschi hoch zu Beet“.