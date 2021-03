Burgenland: Abfall-Entsorger verschenkt Bäume an Kunden

Seit mehr als 40 Jahren ist das in Wulkaprodersdorf ansässige Unternehmen Hackl als Abfall-Entsorgungsbetrieb tätig. Als Frühjahrsaktion schenkt man Kunden nun für jeden bis 14. Mai gebuchten Container einen Mandelbaum aus dem Landesforstgarten in Weiden am See.

„Diese Baumpflanzaktion leistet einen großen Beitrag für den Klimaschutz und steigert das Bewusstsein der Menschen für unsere Natur“, dankte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei einem Betriebsbesuch. Die Pflanzen stammen aus dem Burgenland, durch das Setzen der Bäume soll eine Reduktion von zwei Tonnen pro Jahr erfolgen. Die Bäume werden entweder von den Kunden selbst an einem Ort ihrer Wahl gepflanzt oder auf einem Grundstück der Firma Hackl.

Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) betonte: „Im Landesforstgarten Weiden werden Bäume nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Jeder Baum, der aus Gründen mangelnder Standsicherheit entfernt werden muss, wird auch nachgepflanzt. Zudem handelt es sich beim Baummaterial, das herangezogen wird, um eine hochqualitative, heimische und klimaresistente Forstware. Damit sorgen wir für eine intakte Natur und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

1978 von Oswald Hackl in Zagersdorf als kleine Altmaterialsammelstelle gegründet, wird das Unternehmen auch heute noch als Familienbetrieb geführt und beschäftigt mehr als 75 Mitarbeiter. Seit der Begriffseinführung im Jahr 2000 kann sich das Unternehmen als „Entsorgungsfachbetrieb“ bezeichnen. Derzeit erwirtschaftet man einen Jahresumsatz von 5,5 Millionen Euro, wobei ca. 30.000 Tonnen Abfall gesammelt werden. Im vergangenen Jahr eröffnete Hackl eine moderne Müllaufbereitungsanlage, in der auch auf einen besonders energieeffizienten Betrieb geachtet wird.