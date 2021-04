Wie ein 16-Jähriger spielend durch die Krise helfen will

„Ein kleines Osterwunder“ ist für Noah Frank am vergangenen Wochenende wahr geworden, wie der 16-Jährige selbst sagt. Denn seit Ostermontag belegt der Schüler aus Neusiedl am See mit einem selbst programmierten Videospiel auf der Internetplattform Reddit weltweit Platz 4 in einer speziellen Kategorie, in der Programmierer ihre Projekte vorstellen. Mehr als 100.000-mal wurde „Funny Bunny“ alleine am Osterwochenende heruntergeladen.

Jüngster Videospiel-Entwickler

„Es freut mich riesig, dass so viele Leute an meinem Gratis-Game Gefallen gefunden haben und ich möchte andere Jugendliche ermutigen, die Zeit der Pandemie aktiv zu nutzen, um auch ihren Hobbys nachzugehen und wenigstens online mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben“, sagt Noah, der die Wirtschafts- und Tourismusschule Pannoneum in Neusiedl mit dem Ausbildungsschwerpunkt Business-Design und Cross-Media besucht. Zur Zeit sei er der jüngste Videospiel-Entwickler aus Österreich, der seine Games auch veröffentlicht und gratis anbietet, betont er stolz.