Neuer Stadtteil mit Anziehungskraft

VonRoland Pittner Viele Gemeinden im Südburgenland schrumpfen. Pinkafeld gehört nicht dazu. „Wir wachsen stetig und haben jetzt rund 6.000 Einwohner“, sagt SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek. Es werden Wohnungen, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser gebaut. Junge Familien lockt die gute Verkehrsanbindung zur Autobahn und die Infrastruktur der Schulstadt an. Viel Zuzug ist durch den Ausbau des ehemaligen Kasernen- areals in die Stadt gekommen. „Hier werden wir in der Endausbaustufe 270 Wohneinheiten haben, das Projekt wird zwei Jahre früher als geplant abgeschlossen sein“, sagt der Stadtchef. Er ist froh über die Investitionen in seiner Stadt.

Kritik gab es hier zuletzt von der ÖVP, da es keine Querungshilfe vom Kasernenareal über die Wiener Straße zu Nahversorgern und Bushaltestellen gibt. Es wurden mehr als 300 Unterschriften gesammelt, um die stark befahrene Landesstraße sicherer zu machen. Im Gemeinderat wurde der Antrag nun vor Kurzem angenommen. „Uns ist die Sicherheit der Bevölkerung, insbesondere die der Kinder und der Senioren, sehr wichtig. Deshalb haben wir nicht aufgegeben und uns über die Jahre immer wieder für dieses Thema stark gemacht“, sagt VP-Vizebürgermeister Andreas Stumpf.