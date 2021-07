Peter Edelmann bringt New York nach Mörbisch

Aus bekannten Gründen musste die Produktion auf 2021 verschoben werden. Es folgten noch mehr coronabedingte Turbulenzen, die die Vorbereitungen bis zuletzt erschwert haben: „Vor sechs Wochen habe ich noch nicht gewusst, ob ich die Besetzung zusammenbekomme. Es war ein Chaos, viele haben abgesagt. Eigentlich habe ich die Besetzung drei Mal gemacht. Aber es hat sich jetzt ergeben, dass wir 50 junge Leute aus ganz Europa haben, die nach eineinhalb Jahren Stillstand total hungrig sind, wieder auf der Bühne zu stehen. Wir sind mit dem Ensemble rundum glücklich.“

Schon über 80.000 Tickets verkauft

Auch der Ticketverkauf gibt mittlerweile Anlass zur Freude: 80.000 Eintrittskarten für die Mörbischer „West Side Story“ sind schon weg.

Peter Edelmanns eigene „Mörbisch Story“ begann 1993, als er ganz am Anfang von Harald Serafins 20-jähriger Intendanz den Danilo in der „Lustigen Witwe“ gibt. „Seitdem ist Mörbisch ein Teil in meinem Herzen“, sagt der begnadete Sänger.

Im Laufe der Jahre tritt er noch zwei Mal als Darsteller in Mörbisch in Erscheinung: in der Rolle des Eisenstein in der „Fledermaus“ und als Homonay im „Zigeunerbaron“.