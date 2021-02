Miriam Kutrowatz: „Suche Blickkontakt mit meinem Publikum“

Die Beziehung zum Burgenland sei durch die Familie ihres Vaters in Rohrbach nach wie vor stark, auch wenn sie selbst in Wien geboren ist und immer in der Stadt gelebt hat: „An Wochenenden besuche ich gerne Oma, Tante, Onkel, Cousin und Cousine“, erzählt sie. „Dazu kommt das Liszt-Festival in Raiding. Und ich hatte auch schon einige sehr schöne Auftritte hier.“

Über Traumrollen oder Engagements will Miriam derzeit nicht nachdenken. „Die nächste Saison bin ich auf jeden Fall am Theater an der Wien, kann mich jetzt einmal entspannen und arbeite im Moment an Mozart-Rollen, weil das der nächste Schritt in meiner Karriere ist. Wie es danach ausschauen wird, steht noch in den Sternen.“