Richard Filz: „Alles ist zum Trommeln da“

Im Jahr 2012 schloss er ein Doktoratsstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ab. Seit 1997 unterrichtet Filz Jazz-Schlagzeug am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt. Bekannt wurde er aber auch als Leiter und Initiator der Ensembles „Rhythm4“, „Die Dorftrommler“, „Rhythm Xing“ und „Richard Filz & Acoustic Instinct“ sowie bei zahlreichen Auftritten bei Jazzfestivals in Jakarta, Warschau, Montreal, Wiesen, Leverkusen, Getxo, Wien, Hradec Kralovec oder New York.