Das Haydnkons in Eisenstadt soll jetzt zur Uni werden

Seine musikalische Ausbildung erhielt Tibor Nemeth an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, an der er Komposition, Klavier, Posaune und harmonikale Grundlagenforschung studierte – und mit Auszeichnung abschloss. Mit Klavier- und Kammermusikkursen in Budapest und Wien ergänzte er seine künstlerische Ausbildung und beendete sein Studium in der Musiktheorie an der Hochschule für Musik in Bratislava mit dem Doktorat.

Seit dem Jahr 1992 ist Nemeth schon als Professor am Joseph Haydn Konservatorium tätig. Er unterrichtet Komposition, Tonsatz, Klavier und Musiktheorie. Mit seiner Bestellung zum Direktor im Jahr 2017 ist es ihm gelungen, das Haus mit vielen Projekten einem breiteren Publikum zu öffnen. Dazu zählen etwa die Opernwerkstatt, das Sinfonische Blasorchester, Aufführungen des Symphonieorchesters, Darbietungen der hauseigenen Bigband, Kammermusik oder Meisterkurse.