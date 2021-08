Katharina Graf-Janoska gibt Einblicke in die Volksgruppe der Roma

Diese Woche wurde mehr als 7.000 Menschen aus dem Burgenland gedacht, die in der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund der Zugehörigkeit zu ihrer Volksgruppe ermordet wurden. Am Montag war internationaler Gedenktag des Holocausts an den Roma und Sinti.

Den Burgenländern wurde dieses dunkle Kapitel der Geschichte in jüngster Zeit mit Gedenkveranstaltungen und der Installation von Mahnmalen in Erinnerung gerufen; auch mit einer neuen Holocaust-Gendenktafel im Kirchenpark in Neusiedl am See, der Heimatstadt von Katharina Graf-Janoska.

Die 33-Jährige ist in den letzten Jahren zu einer der bekanntesten Vertreterinnen ihrer Volksgruppe im Burgenland geworden. Sie ist Schriftstellerin, hat ihren eigenen Buchverlag gegründet und moderiert auch das mehrsprachige ORF-Volksgruppenmagazin „Servus Szia Zdravo Del tuha“.