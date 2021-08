Martina Parker ist auf die Bestsellerliste „zuagroast"

„Zuagroast“ ist eines dieser Bücher, die man auf einer beliebigen Seite aufschlagen kann, und man fühlt sich direkt an den Ort der Handlung versetzt. Martina Parkers erster Roman ist gleichermaßen eine Liebeserklärung an das Südburgenland wie auch eine humorvoll-bissige Geschichte um menschliche Abgründe geworden. Die Autorin selbst bezeichnet ihr Werk als „wahnwitzig bösen Gartenkrimi“: Es wird gegartelt, geliebt und gemordet.

Im Zentrum der Handlung stehen mit Eva und Paul zwei „Zuagroaste“. Zu dieser Bezeichnung für Zugezogene hat Martina Parker einen durchaus persönlichen Bezug: Sie bezeichnet sich selbst als „Zuagroaste zweiter Generation“; ihre Eltern sind in den 1960er-Jahren vom Nord- in das Südburgenland gezogen, in Oberschützen ist Martina in die Schule gegangen. Nach längerer Zeit in Wien kehrte sie vor einigen Jahren als Nebenwohnsitzerin in den Bezirk Oberwart zurück, wo auch die Idee für ihren Gartenkrimi herangereift ist.