Ex-Minister als Burgherr in Stadtschlaining

„Wir waren sogar von der Suezkanal-Blockade betroffen, einige elektronische Geräte für die Ausstellung waren auf dem Frachter Ever Given, der den Kanal blockierte“, sagt Darabos. Zum Glück kam aber noch alles rechtzeitig. Bis kurz vor der Eröffnung am vergangenen Wochenende wurde gearbeitet. „Unser hoch motiviertes Team hat an einem Strang gezogen und wir haben alles geschafft“, freut sich Darabos.

Seine persönlichen Höhepunkte der Schau sind die Originalverträge von Saint Germain, die Frankreich als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. „Aber auch das Gewehr von Schattendorf ist ein wichtiges historisches Dokument“, meint Darabos. Durch die Schüsse aus dieser Waffe starben ein Mann und ein Kind. Der Freispruch der Schützen führte zum Justizpalastbrand. „Ein weiteres Highlight ist der Taucheranzug der DDR-Bürgerin, die über den Neusiedler See fliehen wollte“, sagt Darabos. Aber es gebe viele Kleinigkeiten und Besonderheiten in den Schauräumen zu entdecken. „Wir haben uns um Ausgewogenheit zwischen den Volksgruppen und Religionsgemeinschaften bemüht“, sagt der Historiker.