Eine Burg als Impulsgeber für die Region

„Es wird ein großer Impuls für die Gemeinde und auch die ganze Region“, sagt SPÖ-Bürgermeister Markus Szelinger im KURIER-Gespräch. Das Land investiert rund 20 Millionen Euro in die Burg und das Burghotel. „Wir als Gemeinde investieren rund 550.000 Euro in die Hauptplatzgestaltung“, sagt Szelinger. Seit Monaten wird gearbeitet und die Hoffnung auf einen touristischen Aufschwung lockt auch erste Unternehmer in die Stadt.

Eissalon

Gastronom Klaus Glavanics, der das Burghotel mehrere Jahre geführt hat, hat zwei denkmalgeschützte Häuser direkt neben dem Burgeingang gekauft. „In einem werde ich einen Eissalon machen, von der Terrasse sieht man auf die Burg und es wird auch Veranstaltungen geben können“, sagt der Unternehmer.

Für das zweite Haus laufen noch die Verhandlungen mit dem Bundesdenkmalamt. Glavanics glaubt, dass die Burg ein Besuchermagnet wird und es noch mehr Gastronomie brauchen wird, um alle zu verköstigen. „Die Wirte in Stadtschlaining und auch die umliegenden Gasthäuser werden mit Sicherheit profitieren“, sagt er. Das Eiscafé will Glavanics noch heuer eröffnen.

Interessenten mit Geschäftsideen für Stadtschlaining gebe es weitere, wie der Bürgermeister erklärt: „Rund um die Burg haben wir schon jetzt die meisten Arbeitsplätze in der Gemeinde.“ Er hofft auf weitere, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Neben dem Kulturbereich sollen auch wieder vermehrt Seminare und Konferenzen in den Burgräumlichkeiten abgehalten werden. „Dafür wird auch das Burghotel renoviert“, sagt Szelinger.