Gebuchte Traumhochzeit geplatzt: Burg wegen Umbau gesperrt

Dass die Burg zusperrt, sei erst seit Kurzem klar, es gab Überlegungen den Betrieb aufrecht zu erhalten, aber die Baustellenabsicherung sei schwierig. „Für die Betroffenen ist es natürlich nicht gut, aber wir können nichts machen“, sagt Glösl, der auch Obmann des Vereins Zukunft Schlaining ist. In dieser Funktion veranstaltet er den Klangfrühling mit, der 2020 ebenfalls nicht in die Burg kann. „Wir werden auf die Kirchen im Ort als Veranstaltungsstätte ausweichen und uns nach weiteren Alternativen umsehen“, sagt Glösl. Stattfinden wird der Klangfrühling, lediglich der Umfang ist noch unklar. Auch für das Österreichische Studienzentrum für Konfliktforschungs (ÖSFK) steht ein Umzug an. „Wir sind noch nicht offiziell informiert“, sagt die ÖSFK-Direktorin Gudrun Kramer auf KURIER-Anfrage. Doch klar ist, die Büros werden während der Umbauarbeiten ins Haus International verlegt. „Danach siedeln wir wieder in unsere Büros zurück, am Raumkonzept ändert sich nichts und wir freuen uns auf die neu renovierte Burg“, sagt Kramer. Auch Glösl ist froh über die Renovierung.