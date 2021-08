Kritische Töne bei Eröffnung der Jubiläumsausstellung

Am Samstagabend wurde die Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ auf Burg Schlaining eröffnet. Zwischen musikalischen Darbietungen und feierlichen Worten von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) sorgte ein Disput zwischen einem auftretenden Musiker und Alfons Haider, dem Moderator des Abends, für Irritationen.

Die Ausstellung mit mehr als 850 Objekten bietet in zwölf Themenbereichen eine multimediale Zeitreise durch die 100-jährige Geschichte des jüngsten Bundeslandes. Doskozil erinnerte in seiner Festansprache an die schwierige Zeit nach der Landwerdung und die „dunklen Kapitel“ in der Geschichte des Burgenlandes.

Als Zeitzeuginnen waren die aus dem Mittelburgenland stammende Widerstandskämpferin gegen die Nationalsozialisten Käthe Sasso und die ehemalige DDR-Bürgerin Regine Engelschalk geladen. Die 90-jährige Sasso mahnte, nie aufzuhören, über die schrecklichen Ereignisse zu erzählen. Engelschalk war in den 1970er-Jahren nach einem misslungenen Fluchtversuch mit einem selbst gebastelten Tauchanzug durch den Neusiedler See zwei Jahre inhaftiert. Der Tauchanzug ist in der Ausstellung zu sehen.