Bodenversiegelung: "Flächenfresser" als wachsendes Problem

Etliche Vorteile versprechen sich die Teilhaber von dem neuen rund 10 Hektar großen Gewerbepark, der an der S31 zwischen Oberpullendorf und Steinberg-Dörfl entstehen soll. Hunderte Arbeitsplätze und „Frequenzbringer“, wie Filialen einer Fast Food-, einer Lebensmittel- und einer Möbelkette werden in Aussicht gestellt. Die wirtschaftlich eher schwache Region, so die Intention, solle damit einen deutlichen Aufschwung erfahren.

Kritik von mehreren Seiten

Kritik kommt aus mehreren Ecken. In einem anonymen Schreiben an den KURIER äußert der „besorgte“ Verfasser etwa Bedenken, dass trotz des Businessparks, in den Ortschaften weitere Firmenansiedlungen geplant seien. Und das obwohl es alleine in der Stadt Oberpullendorf „bereits acht Supermärkte“ gebe.

Auch in Deutschkreutz und Horitschon sollen neue Märkte gebaut werden. Bürgermeister Georg Dillhof (ÖVP) bestätigt, davon gehört zu haben, offiziell sei man an ihn nicht herangetreten. Ob er für Horitschon einen zweiten Supermarkt für notwendig erachtet? „Was notwendig ist, entscheide nicht ich.“

Immer wieder – so auch derzeit bei der Inform – macht der Grüne Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller auf steigenden Flächenverbrauch aufmerksam.