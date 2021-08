27 Gemeinden und Land bauen Businesspark

„Kluges Wachstum“ laute das Motto im Land, so Schneemann. So sollen auch wirtschaftlich schwächere Regionen gestärkt werden. Der interkommunale Wirtschaftspark sei da das Richtige, „um regionale Ungleichheiten auszugleichen“.Auch im Bezirk Jennersdorf wird als Pilotprojekt ein Wirtschaftspark errichtet.

Bürgermeister Geißler zitiert eine Studie der Agentur Pöchhacker von 2019. Demnach lag der Bezirk Oberpullendorf im „Zukunftsranking der österreichischen Städte“ auf dem vorletzten Platz. Ein Grund für das schlechte Abschneiden sei u. a. die niedrige Arbeitsmarktdichte gewesen.

Der Businesspark werde nun „ein wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung in der Region sein und diese immens aufwerten,“ sind Dorner und Schneemann überzeugt. 200 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Kritik an den Plänen

Auch die Kritik der Gegner – die Grünen hatten immer wieder vor der Bodenversiegelung gewarnt – habe man berücksichtigt. So habe man sich mit den Gemeinden geeinigt, dass für Flächen, die für den Businesspark benötigt werden, bestehende Baulandwidmungen in Ackerland rückgewidmet werden sollen. Um wie viel Fläche es sich handelt? „Wir sind noch in Verhandlungen“, so Zagiczek.

Laut Dietmar Csitkovics von der Bürgerinitiative BLOP! habe man aber auch Sorge, dass Betriebe aus Oberpullendorf in den neuen Wirtschaftspark abwandern. „Wir haben 30 Prozent Leerflächen. Wenn das weiter steigt, ist der Ortskern in Gefahr.“

In Oberpullendorf will man nun mit einem eigenen Konzept die Ortskernbelebung forcieren. Das Thema werde am Dienstag auch im Gemeinderat behandelt, so Bürgermeister Geißler.