Aufschwung am Ende des Tunnels

Zusammenarbeit

„Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit und mehr Vernetzung haben Vorteile für den gesamten Bezirk“, ist Dorner überzeugt. Konkret werden die Pläne aber erst, wenn bekannt ist, wie viele Gemeinden sich melden.

Anfrage an DornerBauprojekte auf der grünen Wiese freuen aber nicht alle. Vor allem dann nicht, wenn diese so erfolgen wie im südlicher gelegenen Großpetersdorf im Bezirk Oberwart. Dort wird nämlich eine neue Supermarkt-Filiale gebaut und das nur 200 Meter vom derzeit bestehenden Standort entfernt. Für den Grünen Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller Grund genug, im Landtag eine Anfrage an Dorner zu stellen, ob die insgesamt 133 Supermarktfilialen am Ortsrand „willkürlich und planlos“ gewidmet wurden und wie sich diese mit dem Landesentwicklungsplan von 2011 vereinbaren lassen.

Im nur wenige Kilometer entfernten Pinkafeld wurde auf diese Thematik bereits reagiert und mit den Stimmen von SPÖ und Grüne ein Raumplanungsbeirat installiert. Übrigens nach einem Antrag von Neos, deren Landessprecher Edi Posch „Raumplanung als zentrales Steuerelement für die Stadtwicklung“ und als „Pflichtaufgabe der Gemeinde“ sieht.