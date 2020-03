Oberpullendorf: Jobs als Argument für Verbauung von Grünland

Ähnlich argumentieren Oberpullendorfs Bürgermeister Rudolf Geißler ( ÖVP) und seine Amtskollegin Klaudia Friedl ( SPÖ) aus Steinberg-Dörfl.

Die Kritik, wonach etliche verbaute Flächen in der Umgebung leer stünden – wie etwa Geschäfte des Fachmarktzentrums in Stoob-Süd – bzw. man auch die Ortskerne beleben könnte, wollen sie nicht gelten lassen: „Auch in mir schlägt ein grünes Herz. Aber die Firmen, die sich ansiedeln wollen, brauchen mehr Flächen, als in den Ortskernen zur Verfügung gestellt werden können", sagt Friedl.