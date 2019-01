Mit Bau der S7 startet erstes Tunnelprojekt des Burgenlandes

„Es ist eines der am längsten verzögerten Projekte, vergleichbar mit der Lobau-Durchfahrt“, sagt Alexander Walcher im KURIER-Gespräch. Der Asfinag-Geschäftsführer hat 2001 als Projektleiter bei dem Unternehmen begonnen, „die S7 war mein erstes Projekt hier“. Heute, Samstag, findet die offizielle Tunnelanschlagsfeier in Rudersdorf statt. 2017 hat Landeshauptmann Hans Niessl gemeinsam mit seinem Amtskollegen Hermann Schützenhofer in der Steiermark für den ersten Abschnitt den Spaten geschwungen. Nun wird auch im Burgenland gebaut.

Der Tunnel ist der größte Einzelauftrag, den die Asfinag je an eine Firma übergeben hat. „Die drei Kilometer werden rund 160 Millionen Euro kosten“, sagt Walcher. Es sei das Herzstück der Schnellstraße und der erste Tunnel im Burgenland. Die Bauarbeiten werden ohne Sprengungen auskommen, es wird mit Baggern gegraben.