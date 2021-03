Grüne Protestaktion gegen Bodenversiegelung

Erst vor Kurzem hatte das Land die Pläne für die Errichtung der Baudirektion an dem neuen Standort in Stoob-Süd (Bezirk Oberpullendorf) präsentiert. Die Einrichtung soll das Straßenverwaltungsgebäude in Oberpullendorf ersetzen.

Die Baudirektion wird auf einem 25.440 Quadratmeter großen Grundstück errichtet – der KURIER hat berichtet. Die Grünen im Bezirk Oberpullendorf sind ob des Vorhabens „besorgt“: Dieser Tage setzten sie mit einer Protestaktion, bei der Teilnehmer mit Plakaten ihren Unmut kundtaten, am geplanten Standort „ein Zeichen gegen die fortschreitende Bodenversiegelung“.

"Meister im Zubetonieren"

„Immer mehr Einkaufszentren am Ortsrand, mehr und breitere Straßen brauchen natürlich auch mehr Betreuungsaufwand durch die Straßenverwaltung. Ein Teufelskreis, aus dem wir dringend aussteigen sollten. Burgenland ist schon jetzt Bundesmeister im Zubetonieren“, gibt Federica Hannel von der Grünen Wirtschaft zu bedenken.

Dabei würde nicht nur wertvolle Grünfläche und CO2-speichernder Humus verloren gehen, sondern auch Ackerland. Der Boden sei somit dauerhaft für jede Form der Lebensmittelproduktion verloren, erklärt Hannel.