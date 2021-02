Neue Baudirektion: Planung „auf Punkt und Beistrich“

Die Baudirektion des Landes wird in Stoob-Süd (Bezirk Oberpullendorf) an einem neuen Standort – bei der Auffahrt zur S31 – errichtet. Die Einrichtung soll das in die Jahre gekommene Straßenverwaltungsgebäude in Oberpullendorf ersetzen.

Mit dem Bau wird im November begonnen, investiert werden 22 Millionen Euro. Neu ist auch die Planungsmethode: Es wird das erste Bauprojekt im Burgenland, das durch die Landesimmobilien (LIB) mittels „Building Information Modelling“ – kurz BIM – umgesetzt wird.

Es ist kein herkömmlicher dreidimensionaler Plan, der für das Projekt vorliegt. Mittels BIM lassen sich sämtliche architektonischen, technischen, physikalischen und funktionalen Bauwerksdaten digital visualisieren.