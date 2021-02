2021 mehr Radar- und Lkw-Kontrollen im Burgenland geplant

Das Land werde heuer die Schwerverkehrskontrollen intensivieren: Im Jahr 2020 gab es 400 Einsatztage, für 2021 sind 700 vorgesehen. Durch die Errichtung von 14 Radarboxen in den vergangenen Monaten erwarte man sich ebenfalls eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Jeweils zwei Kästen pro Bezirk wurden in Abstimmung mit der Polizei aufgestellt. In Kooperation mit den Gemeinden sind außerdem mobile Geschwindigkeitskontrollen geplant, speziell vor Schulen oder Kindergärten.

Und Dorner verwies auf den laufenden Sicherheitsausbau der S31 sowie auf den bevorstehenden Start des Sicherheitsausbaus entlang der S4.

Verlängert wird der Workshop „Kindersicherheit auf dem Fahrrad“, an dem 2020 schon 630 burgenländische Volksschüler teilnahmen, sowie das Präventionsprojekt „Close to“, bei dem junge Menschen mit Gleichaltrigen konfrontiert werden, die einen Unfall verursacht haben. Die jungen Unfalllenker leisten Präventionsarbeit, indem sie über ihre Geschichte und die Konsequenzen berichten.