Wird das Burgenland zum Sternenpark?

Als erster Schritt sollen in den beiden Regionen Lichtmessungen durchgeführt werden, unterstützt vom Eisenstädter Stefan Wallner, Astrophysiker an der Universität Wien. Er meint, dass eigentlich auch der Nationalpark Neusiedler See dafür geeignet gewesen wäre, doch „mit der Hafenstadt in Ungarn (Tourismusprojekt am Neusiedler See bei Fertörákos; Anm.) hat sich das erledigt“, weil es dadurch zu hell wird.