Region Attersee-Traunsee wird erster "Sternenpark" Österreichs

Gesunder Schlaf

Reklametafeln, falsche Straßenbeleuchtungen, zu grelles Licht oder Beleuchtungen, die vielmehr auf den Nachthimmel abzielen als auf das eigentlich zu beleuchtende Objekt – all das hat Folgen: Nachtaktive Tiere verlieren ihren Lebensraum. Pflanzen sind gezwungen, auch nachts Fotosynthese durchzuführen, was wiederum ihre Lebenszeit reduzieren kann. Und für Menschen besteht vor allem bei Licht mit hohem Blauanteil Gesundheitsgefahr, wenn die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin gehemmt wird.

Der Naturpark Attersee-Traunsee mit den fünf Gemeinden Altmünster, Aurach am Hongar, Schörfling, Steinbach und Weyregg am Attersee sagt all dem seit Jahren den Kampf an. Nun wurde die Region belohnt: Die „International Dark Sky Association“ zertifizierte sie zum Sternenpark. 150 gibt es weltweit, 35 in Europa.