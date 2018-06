Lichtverschmutzung: Heller Wahnsinn über Wien

Hauptursache sind ineffiziente Außenbeleuchtungen im privaten und kommerziellen Bereich: Fassadenbeleuchtungen, illuminierte Plakatwände und nächtelang beleuchtete Geschäftsauslagen. Als Hotspots in Wien nennt man bei der MA22 beispielsweise die Megaboards der Asfinag am Knoten Vösendorf, die Repräsentationsbeleuchtung des Burgtheaters oder die helle Außenwerbung von Bürogebäuden am Donaukanal. Ein großer Teil des eingesetzten Lichts strahlt an den zu beleuchtenden Flächen vorbei. Etwa ein Drittel der rund 45 Megawatt starken Wiener Lichtglocke stammt aus direkt zum Himmel strahlenden und somit völlig verschwendetem Licht.

Unter der Lichtverschmutzung leiden nachtaktive Tiere. Insekten verbrennen oder verenden durch das Aufprallen auf heißen Lampen, Vögel verlieren die Orientierung und die auf Lichtsignale angewiesenen Glühwürmchen werden für ihre Fortpflanzungspartner unsichtbar, erklärt Wilfried Doppler von der Wiener Umweltanwaltschaft.

Aber auch beim Menschen stört zu viel Licht den Biorhythmus, erläutert Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Universität Wien. Von Blendungseffekten abgesehen kann auch unsere innere Uhr beeinträchtigt werden. Mögliche Effekte reichen von Schlafstörungen bis hin zu Krebserkrankungen. Nach der Belästigung durch Lärm und Gerüche rangieren die Beschwerden über Lichtemissionen auf Platz drei bei den Beschwerden, die an den Öffentlichen Gesundheitsdienst herangetragen werden, sagt Hutter.