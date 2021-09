Ärger wegen Festmesse: „Volksseele ist am Kochen“

1971 war der aus Pula (Istrien) stammende Kolic ins Burgenland gekommen. „Gemeinschaft leben“, das sei sein Motto zur Primiz gewesen und er sei es auch heute noch, sagt Kolic.

Festgottesdienst zum Jubiläum nicht bewilligt

Zum 50-jährigen „Dienst-Jubiläum“ wollte er am 12. September in der Großwarasdorfer Kirche einen Festgottesdienst abhalten. Wie in solchen Fällen üblich, habe er Anfang August in der Pfarre um Genehmigung angesucht, schildert Kolic dem KURIER.

Eine Antwort habe er bis heute nicht erhalten. Für ihn ein Zeichen, dass das Begehr nicht bewilligt werde. Ob er mit dem Einverständnis gerechnet habe? „Ich kenne meine Firma“, sagt Kolic kryptisch.