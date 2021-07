Anschlag auf Pfarrer vermutet: Die Kriminalpolizei ermittelt

In Großwarasdorf hatte es in den vergangenen Jahren – nachdem Blažević’ Vorgänger Ivan Jelic abberufen worden war – immer wieder Aufruhr und Proteste gegeben. Bischof Ägidius Zsifkovics musste bei einem Besuch von der Polizei befreit werden, nach dem er im Pfarrhof eingesperrt worden war. "In der Vergangenheit hat es im Dekanat bereits Gernzüberschreitungen verbaler und physischer Natur gegen Geistliche gegeben. Aber dieser Anschlag erreicht eine neue Dimension", sagt Orieschnig.

Stefan Bantsich aus der Gemeinde Großwarasdorf versteht die Aufregung nicht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so dumm ist, das Auto des Pfarrers mit ätzenden Substanzen zu manipulieren, während er die Messer hält. Das wäre ja jemanden aufgefallen, weil man ja das Auto von allen Seiten her sieht."

Zum Anschlag selbst kann Anrainer Ferry Windisch nichts sagen. Was ihn ärgere, seien Anzeigen, die Pfarrer Blažević gegen Gemeindebürger erstattet haben soll. Unter anderem soll der Geistliche zwei Frauen des Stalkings beschuldigen. Und auch er selbst sei schon von der Polizei einvernommen worden. "Der Pfarrer hat mich angezeigt, weil ich zu ihm gesagt haben soll, dass er kein richtiger Pfarrer sei. Das stimmt aber nicht", betont Windisch.

Blažević wollte sich gegenüber dem KURIER nicht äußern, da es sich um laufende Ermittlungen handle.