Neutal: Kleines Dorf als Magnet für große Firmen

"Waren eine klassische Pendlergemeinde"

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war die wirtschaftliche Situation eine triste. In den 1950er und 1960er Jahren gab es kaum Jobs im Ort, ein Großteil der berufstätigen Einwohner mussten auspendeln. Viele waren als (Ofen- und Kamin-)Maurer tätig, manche auch in den USA. „Neutal war eine klassische Pendlergemeinde“, erklärt Trummer. In den 1970er Jahren änderte sich die Lage: Mit der Brown Boveri AG (BBC) kam 1972 der erste große Industriebetrieb in das Dorf. 150 Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen.