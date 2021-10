Ein Weg (zurück) in die Arbeitswelt

Der Bedarf der Unternehmen an Fachkräften sei groß. Vor allem im Bau- und Baunebengewerbe werden ausgebildete Arbeitskräfte dringend gesucht. Die 86 Mitarbeiter der Einrichtung versuchen, die Teilnehmer mit den nötigen Qualifikationen „fit für den Arbeitsmarkt zu machen“. Doch nicht immer funktioniert die Ausbildung so reibungslos wie bei Michaela Maier. Immer öfter gebe es verschiedene „Vermittlungshemmnisse“, die eine (Re-)Integration in die Berufswelt erschweren würden. Vor allem bei Jugendlichen seien häufiger psychische Probleme zu bemerken, um die sich die speziell geschulten Betreuer und Sozialarbeiter kümmern. Die Corona-Krise und die damit einhergehende Isolation habe Depressionen und Ängste verstärkt, so Vlasich. „Manche sind in ein Loch gefallen. Wir versuchen sie zu unterstützen und zu stabilisieren.“

Erwin Krizmanits, Trainer im BUZ, hat in den vergangenen drei Jahren rund 60 Teilnehmer ausgebildet. Oft sind es Jugendliche, die eine „Anlehre“ machen und besondere Bedürfnisse bei der Ausbildung haben. Einer seiner Kursteilnehmer ist ein junger Mann, der Analphabet ist. Er lernt nun, mithilfe einer Sprachausgabe am Computer, für den Führerschein.

Immer wieder tragen die Bemühungen der Trainer Früchte: Eine 35-Jährige, die krankheitsbedingt seit 20 Jahren nicht arbeiten konnte, hat jetzt einen Arbeitsplatz gefunden, berichtet Krizmanits.