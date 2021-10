Eisenstädter Schlosspark: Ein Gartendenkmal ohne Schutz

Im Burgenland ist Gottlieb August Wimmer als Gründer der Schulanstalten in Oberschützen ein Begriff. Der evangelische Pfarrer war aber auch Reisender und Autor. 1840 erschien sein Buch „Das Ödenburger Komitat im Königreich Ungarn“, in dem auch der „herrliche Garten von Eisenstadt“ Erwähnung findet. Was „Pracht und Pflanzenfülle, wie Naturschönheit betrifft“, werde der fürstliche Park der Esterhazy „von keinem Garten in Ungarn übertroffen“, ja er sei sogar „eine europäische Merkwürdigkeit“, so der Geistliche mit revolutionärer Ader.