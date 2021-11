Wo es noch die „echten“ burgenländischen Martinigansl gibt

Auch wenn es den Martinigänsen jetzt wieder an den Kragen geht, so ist es der Walbersdorferin ein großes Anliegen, dass dies möglichst stressfrei geschieht. Im Gegensatz zu anderen Anbietern greift sie bei der Schlachtung nicht auf externe Betriebe zurück: „Ich möchte es meinen Tieren nicht antun, sie auf einen weiten Weg zu schicken, wenn ich sie davor so liebevoll behandelt habe. Wir schlachten selber, wir sind dafür eingerichtet. Für die Gans sind es nur ein paar stressfreie Meter vom Stall oder von der Weide“, erzählt Angelika Moser am Ende eines langen Arbeitstages.

Die Mattersburger Weidegänse dürfen ein halbes Jahr alt werden. Zum Vergleich: Mastgänse aus Massentierhaltung werden in der Regel innerhalb von zwölf Wochen zur Schlachtreife gemästet. In Walbersdorf hingegen bekommt das Federvieh vom ersten Tag an frisches Grünfutter und kann natürlich wachsen. Anstatt der gesetzlich vorgeschriebenen zehn hat jede Gans 100 Quadratmeter Weidefläche zur Verfügung.