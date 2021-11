Genussreise durchs Messezentrum Oberwart

In einer „Lebensmittelgarderobe“ können die Besucher ihre Einkäufe zwischenlagern, „um weiter unbeschwert durch die Hallen zu schlendern und zu gustieren.“ Auch 2021 habe die Genussmesse in einigen Bereichen ihre Monopolstellung, wie Tuider erklärt: „Wir haben zum Beispiel im Bereich der Destillate mehr Aussteller als so manche Gin- und Rummessen zusammen. Und auch das Weinsortiment ist erheblich gewachsen – zum größtem Weinangebot an einem Standort im ganzen Burgenland.“

Ebenfalls einzigartig ist die Feuerwehrmesse, die zeitgleich im Messezentrum stattfindet. „Wir gehen in Runde drei mit dieser Fachmesse und angesichts des sensationellen Erfolges der ersten beiden Veranstaltungen, bin ich mir sicher, dass sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreiten wird“, ist der Messe-Chef überzeugt.