Trend zum Urlaub im Burgenland hält an

Generell, so heißt es vom Österreichischen Campingclub (ÖCC), ist der Trend zum Camping-Urlaub in den vergangenen Jahren gestiegen. „Die Corona-Pandemie hat den Trend noch verstärkt“, so eine Sprecherin des ÖCC. Ein Grund dafür sei etwa die leicht zu ermöglichende physische Distanz zwischen den Urlaubern.

Bis zu 60.000 Nächtigungen wurden im August am Campingplatz in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) auf den rund 600 Stellplätzen gezählt, jährlich sind es im Schnitt etwa 250.000, zieht Rene Lentsch, Geschäftsführer der Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebs GmbH, Bilanz. Der Großteil der Gäste komme aus Österreich (etwa 75 Prozent). Weil Urlaube in den Nachbarländer heuer wieder möglich waren und österreichische Gäste einen Auslandsurlaub machten, seien die Übernachtungszahlen am Campingplatz in dieser Saison „wieder auf ein ,Vor-Corona-Niveau’ zurückgekehrt“, so Lentsch. Das würde auch das Minus von sieben Prozent von Mai bis September bei den „Urlaubscampern“ erklären. „Wir liegen aber damit gleichauf mit den den Zahlen der „Vor-Corona-Jahre“.