Verwirrung um Falschmeldung: 2-G in der Shopping City Süd nur für Gastro

Für gehörige Verwirrung sorgten am Dienstag Meldungen über die angebliche Einführung der 2-G-Pflicht in Österreichs größtem Shopping-Center, der SCS in Vösendorf. Auch auf der Homepage des Centers war zu lesen, dass Besucher ab dem 16. Lebensjahr nur noch geimpft oder genesen das Gebäude betreten dürfen. "Das ist nicht richtig. Wir bedauern den Irrtum", stellt man allerdings auf KURIER-Nachfrage klar.

Im gesamten Center und in allen Shops herrsche zwar FFP2-Maskenpflicht, die 2-G-Regel gelte aber nur für den Gastronomie-Bereich.

Erhöhte Reinigungsintervalle

Der gesamte Innenbereich der Shopping City Süd werde regelmäßig einer Grundreinigung unterzogen, betont man. Zusätzlich seien die Reinigungsintervalle erhöht worden: "Die Gehwege und Verkehrsflächen werden laufend maschinell, die WC-Anlagen und Balustraden durch das geschulte Reinigungspersonal gesäubert. Es werden ausreichend Desinfektionsmittelspender bei allen Eingängen, Toilettenanlagen sowie Rezeptionen für Sie zur Verfügung gestellt."