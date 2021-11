2-G in Linz: Corona spielt auch beim Tennis-Turnier immer mit

Freilich, so einfach wie in Wien hat man es in Linz nicht, beim Stadthallenturnier, das vor acht Tagen mit dem Sieg des Deutschen Alexander Zverev endete, hatte man einen Monat zuvor Bescheid gewusst, dass es in Wien bei Veranstaltungen über 500 Menschen 2-G geben wird. „Es ist uns wichtig zu zeigen, dass auch in Zeiten wie diesen mit den erforderlichen Maßnahmen eine Veranstaltung wie diese durchgeführt werden kann“, erklärt Reichel, die auch abseits der TipsArena Probleme zu lösen hat.