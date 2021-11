Jungstar Raducanu zu Gast in Linz: Der neue Stern am Tennis-Himmel

Wenn Emma Raducanu am Samstag in Linz landet, kann sie die ersten Fragen in Mandarin beantworten.

Freilich, die Fragen, die in Oberösterreich in dieser Sprache gestellt werden, dürften ein überschaubares Ausmaß annehmen. Aber allein, dass die Britin mit dieser hauptsächlich in China verwendeten Sprache aufhorchen lassen könnte, zeigt, dass es für sie keine Grenzen gibt.